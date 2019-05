Siqueira Campos alerta sobre abuso sexual infantil

Conselho Tutelar, PM e PRE participaram da conscientização

O Conselho Tutelar de Siqueira Campos, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual na pessoa do Sargento Eduardo e Soldados André e Elizeu, e também a Polícia Militar participaram, no final de semana, divulgando e conscientizando em especial os caminhoneiro sobre a importância da denúncia de abuso e exploração sexual infantil.

A ação foi na rodovia PR-092, ao lado do posto da PRE e na zona urbana, no centro siqueirense.

Conselheiros estiveram na cidade com o suporte do Sargento Carvalho e dos Soldado Costa e Barros, sempre destacando a relevância da denúncia sobre qualquer suspeita de abuso.

As informações foram passadas pela conselheira Maria Inês dos Santos da Silva.

Foram divulgados ainda os números de telefones onde a sociedade pode ligar.

Disque 100, 181, Polícia Militar, Polícia , Civil, Conselho Tutelar, e Ministério Público.