Siqueira Campos comanda pódio no tênis de mesa

Classificados para a fase macrorregional

O primeiro lugar no pódio do tênis de mesa tem novos donos. São das pratas da casa, que é sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. De ponta a ponta, Siqueira Campos ocupou todos os primeiros lugares, em todas as categorias que disputou.

Ainda resta a categoria masculino 12 – 14 anos para confirmar a hegemonia na modalidade.

Já foram definidos os campeões do tênis de mesa nas modalidades feminino 12 – 14 e 15 – 17 anos, individual e dupla e também no masculino 15 – 17 anos, individual e dupla. Ainda na tarde desta terça-feira, dia 18, serão conhecidos os finalistas do masculino 12 – 14 anos, individual e dupla.

No masculino 15 – 17 anos, o pódio ficou ocupado por Thiago Carvalho, do Colégio Estadual Sagrada Família, de Siqueira Campos (campeão); por Gustavo Henrique, do Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti; e por Gabriel Felipe, do Colégio Estadual Segismundo Antunes Neto, de Siqueira Campos. Na mesma categoria, mas em dupla, os campeões foram Augusto e Luiz Guilherme, do Colégio Estadual Segismundo Antunes Neto, de Siqueira Campos; Gustavo e Natan, do Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti; e Rian e André, do Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida, de Conselheiro Mairinck.

No feminino categoria 15 – 17 anos, as finalistas no individual foram Ana Carla Carvalho, do Colégio Estadual Sagrada Família, de Siqueira Campos; Hashlay de Campo, do Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti; e Michele de Souza, do Colégio Estadual Affonso Martinez Albaladejo, de Ibaiti.

As duplas vencedoras na mesma categoria foram Ana Carla e Emanuele, do Colégio Estadual Sagrada Família, de Siqueira Campos; Michele e Thayabe, do Colégio Estadual Affonso Martinez Albaladejo, de Ibaiti; e Lara e Sophia, do Colégio Dom Bosco, de Siqueira Campos.

Ainda com as meninas, categoria 12 – 14 anos, quem ocupou o pódio foram as mesatenistas Maria Eduarda Soares Ferreira, do Colégio Estadual Segismundo Antunes Neto (campeã); Mariana Eduarda, do Colégio Dom Bosco, ambas de Siqueira Campos; e kariane Garcia, do Colégio Estadual Alvina Prestes, de Figueira. A dupla campeã foi Esther Oliveira e Maria Eduarda Soares, do Colégio Estadual Segismundo Antunes Neto, de Siqueira Campos.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos.

TEXTO E FOTOS: VALDIR AMARAL