Siqueira Campos decide título no futsal masculino hoje

A fase final do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS) chega ao fim nesta quinta-feira (28), com os últimos confrontos que definem os três primeiros colocados e os classificados à Divisão A.

No futsal masculino, Siqueira Campos e São José dos Pinhais decidem o título. Já no feminino, a decisão será entre Cascavel e Japurá. Antes, São Jorge do Oeste e Bandeirantes lutam pela medalha de bronze. No masculino, o terceiro colocado será disputado entre Maringá e Prudentópolis.



Siqueira Campos venceu Maringá por 2 a 1

Na partida desta quarta-feira (27), no futsal feminino, Japurá enfrentou São Jorge do Patrocínio e venceu pelo placar de 4 X 3. Japurá terminou o primeiro tempo em desvantagem, com apenas um gol contra dois da equipe adversária. Mas no segundo tempo, as meninas se recuperaram e viraram o placar, marcando três gols, contra apenas um de São Jorge do Oeste.

Bandeirantes e Cascavel também se enfrentaram na semifinal do futsal feminino. A equipe do Norte do Estado perdeu pelo placar de 3 X 1 e decide o terceiro lugar contra São Jorge do Oeste, no Ginásio de Esportes de Jardim Alegre. Já a decisão do primeiro lugar no futsal feminino será entre Japurá e Cascavel, no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves, em Ivaiporã.

Bandeirantes perdeu para Maringá futsal feminino

No masculino, Maringá perdeu a chance de disputar a final dos JAPS, ao ser derrotada por Siqueira Campos. A partida foi disputada no fim da noite desta quarta-feira. Já no início do jogo, Siqueira Campos abriu o placar, para desespero da equipe de Maringá, que conseguiu empatar minutos depois. Mas Siqueira Campos pressionou no ataque e segurou na defesa, administrando melhor o resultado e mantendo tranquilidade em quadra.

Ainda no primeiro tempo, a equipe do Norte Pioneiro ampliou o placar e marcou o segundo gol. No segundo tempo, Maringá atacou mais, mas nenhuma das duas equipes teve eficiência para marcar e a partida terminou com o placar de 2 X 1 para Siqueira Campos, que decide o título contra São José dos Pinhais.

A equipe da Região Metropolitana de Curitiba conseguiu se classificar somente nos pênaltis. Na partida disputada na tarde de quarta-feira (28), São José dos Pinhais enfrentou Prudentópolis. No primeiro tempo do jogo, Prudentópolis ficou em desvantagem, com dois gols de diferença no placar. No segundo tempo houve reação. A equipe se organizou em quadra e marcou três gols, igualando o placar, com quatro gols para cada equipe. A decisão foi para os pênaltis e São José dos Pinhais acabou em vantagem, conquistando a vaga para a final dos Jogos Abertos do Paraná.

Texto e foto:Valdir Amaral/Especial para o npdiario