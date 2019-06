Siqueira Campos, Pinhalão e Jaboti são ouro no futsal (vídeo)

Vagas no macrorregional também foram conquistadas

A fase regional dos 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS), em Siqueira

Campos, chega ao fim nesta quarta-feira, dia 19, com as últimas disputas no futsal e voleibol, e a revelação dos últimos classificados para a fase macrorregional da competição. Nesta terça-feira, dia 18, partidas emocionantes revelaram os últimos finalistas do futsal, que terão o último embate em quadra, em busca da vaga para a próxima fase dos JEPS.

No futsal, pelo feminino categoria 12 e 14 anos, Jaboti venceu Ibaiti e ficou com o ouro e a classificação à macro. As meninas do Colégio Estadual Júlia Wanderley venceram na última partida da fase regional a equipe do Colégio Estadual Júlio Farah pelo placar de 3 X 1. Com isso, o time do professor Selmo conquista pela sexta vez consecutiva o título regional dos Jogos Escolares do Paraná.

Ainda no futsal feminino, na categoria ACD, a APAE Antônio Paula de Souza, de Siqueira Campos enfrentou a APAE João Professor, de Japira. Melhor para as donas da casa, que venceram a partida, conquistaram o título, garantiram medalha de ouro e ainda carimbaram a classificação para a macrorregional dos JEPS. Já na categoria masculino ACD, o título ficou com a APAE Nova Vida, de Pinhalão. A APAE Antônio Paula de Souza, de Siqueira Campos ficou com a medalha de prata e APAE Teófilo Cecílio, de Ibaiti, conquistou medalha de bronze. Assim, a APAE de Pinhalão continua na disputa dos Jogos Escolares do Paraná.

DECISÃO — A manhã de quarta-feira será de decisão em Siqueira Campos, com a disputa das finais do futsal masculino categoria 12 e 14 anos e do futsal masculino e feminino, nas duas categorias: 12 e 14 e 15 e 17 anos. No mesmo horário, acontecem as disputas pelo terceiro lugar na fase regional. As partidas serão disputadas a partir das 9 horas. Na quadra do Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto, serão disputadas as medalhas de bronze. Já o palco das disputas das medalhas de ouro e da vaga para a macrorregional será o Ginásio de Esportes Raulino Ceccon.

Pelo masculino categoria 12 e 14 anos, o título será disputado entre a Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina e o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti. A partida começa às 9 horas. Depois, disputam o título pelo feminino categoria 15 e 17 anos as equipes do Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira, de Japira e o Colégio Estadual do Campo Margarida Gonçalves, de Ibaiti.

A última partida da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná será com o time do município-sede. O Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto vai defender o título contra o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti. A partida define o campeão e o classificado no futsal masculino, categoria 15 e 17 anos. Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos.