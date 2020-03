Siqueira Campos Pro Tork Futsal está de volta a primeira divisão

Do Campeonato Paranaense de 2020

O Siqueira Campos Pro Tork Futsal, equipe patrocinada desde os anos 90 pela maior fabricante de motopeças da América Latina, está de volta a primeira divisão do Futsal Paranaense, a Taça Ouro. A primeira rodada acontece neste final de semana sendo o jogo contra o atual campeão da Liga Nacional, Pato Branco, na casa do adversário.

Para o técnico Júnior será um grande desafio, mas o time se mostra otimista. “Estamos com uma equipe renovada, cheia de garra para a temporada. Fizemos uma boa preparação física com os atletas, trabalhamos o entrosamento, fomos crescendo a cada semana, enfim. Sabemos que se trata de um grande adversário, mas a expectativa é de iniciar com o pé direito”, afirma.

