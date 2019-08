Siqueira Campos: Tribunal de Justiça decide e prefeito reassume cargo

Vai cumprir o segundo mandato até o fim

A Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Paraná acatou solicitação e, por unanimidade dos três membros, às 14 horas desta terça-feira, dia 20, determinou o retorno ao cargo de prefeito de Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno (foto).

Ele foi afastado no dia 14 de dezembro do ano passado acusado de improbidade administrativa por suposta participação num pretenso desvio de combustível no valor de pouco mais de R$ 3 mil num ônibus (Veja abaixo a notícia da época após esta reportagem).

Por telefone, Bi, como é conhecido, comunicou ao npdiario (está em viagem de carro voltando ao Norte Pioneiro) e confirmou que o retorno oficial será na câmara de vereadores nesta quinta-feira, dia 22, em horário a ser determinado pelo Legislativo.

“Estou tranquilo e feliz com a decisão judicial; só lamento que fui julgado e condenado por algumas pessoas desinformadas e também a morosidade do andamento do processo, mas não tenho mágoas e reassumo o cargo procurando governar com humildade e espírito colaborativo como sempre fiz”, declarou.

É pouco provável que alguma peça jurídica afaste o político do poder novamente, até porque foi decisão colegiada e unânime.

É o segundo mandato executivo consecutivo que cumpre.

Assim,o vice-prefeito, Luiz Henrique Germano (MDB) entrega o cargo ao titular.

