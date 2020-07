Enterrado corpo de siqueirense morto na zona rural platinense

Fatalidade aconteceu no meio da tarde e sepultamento neste sábado

João Paulo Justino (fotos), 30 anos faleceu em torno das 15h30m desta sexta-feira,dia 17, na zona rural de Santo Antônio da Platina ao cair de um poste quando trabalhava. O corpo foi sepultado neste sábado, dia 18.

Prestava serviço para terceirizada da Copel.A empresa que ganhou a licitação(chamada POEL, Projetos Elétricos Ltda, de Siqueira Campos) era a responsável e foi um acidente.

O rapaz (casado com Lúcia Rafaela) não foi eletrocutado e sim se machucou seriamente quando caiu junto com o poste(como esse da foto) ao chão.

No local, não há internet nem celular e os próprios colegas o levaram ao Pronto Socorro Municipal, onde acabou perdendo a vida.

A empresa ainda não divulgou nota de esclarecimento.A vítima também é siqueirense.

O delegado Rafael Guimarães confirmou que a Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar.

Procurado, o gerente regional da Copel, Edson Bandeira, disse estar sabendo da fatalidade e, embora não seja um funcionário da companhia, lamentou o ocorrido,”realmente uma pena”, declarou.