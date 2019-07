Só deu Carlos Franco no Campeonato Pro Tork Paraguaio de Motocross

Não tem para ninguém

Carlos Eduardo Franco manteve-se invicto ao vencer a terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Motocross 2019. A prova aconteceu neste final de semana, dias 27 e 28 de julho, no município de Pilar, localizado na divisa com a Argentina.

O piloto que defende a Pro Tork Racing Team foi o mais rápido nas duas categorias principais, MX1 e MX2, largando na ponta e mantendo a posição até receber a bandeira quadriculada. “Choveu bastante no sábado, hoje a pista ficou com muita canaleta, bem difícil, mas consegui me sair bem”, afirma.

A equipe contou ainda com o atleta Maninho Rausis, que conquistou ótimos resultados. Ele foi o segundo a cruzar o arco de chegada na MX1 e também na MX2, enquanto que na classe MX Nacional conseguiu ganhar e subir ao lugar mais alto do pódio.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento, focados no próximo desafio. O Campeonato Pro Tork Paraguaio de Motocross 2019 tem sua quarta etapa programada para os dias 10 e 11 de agosto, em San Cristobal. O calendário pode sofrer alterações.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.