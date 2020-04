Sobe para seis número de Covid-19 no Norte Pioneiro (vídeo)

Paciente de Bandeirantes viajou para o México e já está em quarentena

O prefeito de Bandeirantes, Lino Martins (foto) informou no final da tarde deste domingo, dia cinco, o primeiro caso de Covid-19 no município (vídeo).

De acordo com o que disse o chefe do executivo ao npdiario, trata-se de um paciente que havia viajado para Cancun, no México, e na volta registrou os sintomas. Ficou em quarentena e segue em casa, em tratamento e isolamento social.

“Não foi revelado no boletim deste domingo da secretaria de estadual de Saúde, mas isso será feito nesta segunda-feira”, completou.

Assim, aumenta para seis o número de pessoas com Covid-19 na região, já que estão confirmados dois em Quatiguá, um em Cornélio Procópio, um em Ibaiti e outro em Leópolis.

A divisão geo-política chamada Norte Pioneiro compreende de Jacarezinho/Santo Antônio da Platina, passa por Ibaiti/Siqueira Campos e vai até Wenceslau Braz. A chamada mesorregião do Norte Pioneiro inclui Bandeirantes e vai até Cornélio Procópio/Nova Fátima, somando ao todo 46 municípios. É a que o IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) usa como referencial em suas pesquisas.

