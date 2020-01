Soldado de Carlópolis é homenageado pela corporação

Atuou de forma corajosa mesmo estando de folga Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 24, na Câmara de Vereadores de Carlópolis, solenidade em comemoração ao Policial Destaque do mês de janeiro e na ocasião, o soldado Klecius Alves Neves foi o homenageado (fotos).

O evento contou com a participação do prefeito Hiroshi Kubo; a vice-prefeita, Ana Lúcia Moreno da Silva, o promotor de Justiça, Lucas Junqueira Bruzadelli Macedo, o presidente da câmara de vereadores local, João Aparecido de Camargo Hulk e o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Luiz Francisco Serra.

Do Policial Destaque – O profissional congratulado, embora com pouco tempo na corporação, mostra excelência em seus serviços já reconhecida em outras ocasiões, como por exemplo, Moções de Destaque entregues a ele por esta Unidade no ano de 2015 e 2016, bem como uma Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Fartura/SP, em 2015, que enalteceram sua postura.

Mais recentemente, agraciado com duas Referências Elogiosas, devido a seu protagonismo que resultou na prisão de uma quadrilha em 20 de dezembro de 2019 em Carlópolis, que violentamente rendeu uma família, subtraindo dinheiro e objetos de valor. E na segunda situação, apenas dez dias após a anterior, Klecius foi imprescindível para a prisão de três assaltantes, os quais armados, encapuzados, usando de violência, renderam uma família levando na sequência dinheiro e pertences das vítimas.



Tiros – Naquela ocasião, o soldado estava de folga, todavia, movido por valores basilares da Corporação ( disciplina, moral, espírito de corpo e lealdade para com a comunidade que serve), prontamente se apresentou para o serviço. Os bandidos foram localizados saindo de uma mata, sendo dada voz de abordagem, mas não acataram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a equipe. Ele, então foi alvejado no braço esquerdo , sendo que o projétil transfixou e parou no colete balístico, na altura do tórax, resultando numa fratura no braço, que necessitou de intervenção cirúrgica. Na sequência, realizado cerco policial, os três indivíduos foram presos e a arma de fogo utilizada por eles apreendida.

Na solenidade, Serra, recebeu certificado de “Boas-vindas” pela assunção do comando do 2º BPM recentemente e também a confirmação de futuras parcerias com Prefeitura, Câmara de Vereadores e Ministério Público.

Ao fazer uso da palavra, o comandante agradeceu a homenagem e parabenizou o policial pelo seu comprometimento bem como felicitou seus familiares. Salientou que ações como a de Klecius evidenciam a dedicação da Polícia Militar à segurança pública.