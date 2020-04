Solicitada mudança de local da Delegacia da Mulher de Jacarezinho

Em seu documento, o edil destaca que a violência contra a mulher é uma realidade que entristece toda a história da civilização. Nos últimos anos, houve avanço no combate e prevenção da violência doméstica com a instituição da Lei Maria da Penha. Contudo, ainda há muito a ser feito em favor da preservação da vida e da integridade física e mental da mulher.

A criação das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres constitui medida que aproxima as vítimas de violência ao acesso à Justiça e promove a disseminação do conhecimento sobre os direitos da mulher. “Em nossa cidade, o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica é realizado no mesmo prédio onde funciona a Delegacia de Polícia Civil. A separação dos ambientes poderia trazer grandes benefícios às mulheres que precisam recorrer à autoridade policial civil, pois muitas delas deixam de comunicar a ocorrência de crimes por mero constrangimento. Da mesma forma, a Cadeia Pública local abriga homens e mulheres, necessitando, com urgência, da implantação de um estabelecimento prisional em local apartado, para a preservação da dignidade e da segurança das detentas”, explica o vereador em seu documento.