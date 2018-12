Stephanes Junior assumirá mandato em 2019

Ele teve apoio de Zezão em Santo Antônio da Platina

Sandro Alex, que foi o deputado federal mais votado entre aqueles que foram reeleitos, assumirá a Secretaria de Infraestrutura do governo Ratinho Junior em 2019.

Sua vaga na Câmara Federal será preenchida por Stephanes Junior (foto), de 53 anos,segundo suplente da coligação, que já foi deputado estadual e vereador por Curitiba.

No Norte Pioneiro, o prefeito Professor Zezão apoiou a candidatura de Stephanes Junior.

Formou-se em Economia pela Universidade Federal do Paraná. Possui especializações em Cultura e Democracia pelo Instituo Friderick Malman na Alemanha, Desafios da Liderança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Oportunidades do Mercado Global pela Harward nos Estados Unidos.