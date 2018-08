Sucesso no 7º Encontro de Carros Antigos de Ribeirão Claro

A sétima edição do Encontro de Carros Antigos que aconteceu recentemente na Praça Rui Barbosa, em Ribeirão Claro, atraiu centenas de pessoas e dezenas de colecionadores e apreciadores do segmento.

A iniciativa reuniu veículos de diversos modelos e anos de fabricação vindo de vários municípios do Norte Pioneiro e também do Sul e Sudoeste paulistas.

Houve também praça de alimentação,comércio de produtos artesanais,parque para crianças,distribuição de brindes e troféus.

FOTOS: CAIO CALHEIROS DE OLIVEIRA