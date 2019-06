TCE suspende licitação platinense após queixa de concorrente

Decisão foi pedida por empresa que perdeu a concorrência

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (foto), por meio de medida cautelar emitida pelo conselheiro Fábio Camargo, suspendeu o Pregão Presencial nº 34/2019, lançado pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina. A informação está no site do órgão e foi publicada nesta quinta-feira.

A licitação tem como objetivo a contratação de empresa para coletar material vegetal resultante da poda e corte de árvores, objetos de grande tamanho descartados pelos moradores do município e entulhos provenientes de obras de construção civil.

A suspensão foi provocada por Representação da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) interposta pela Sanetran Saneamento Ambiental., que faz o serviço há vários anos. A interessada apontou a presença das seguintes possíveis irregularidades no edital do certame: falta de objetividade na exigência de atestado de capacidade técnica; ausência de detalhamento dos serviços constantes no termo de referência; e falhas e deficiências na planilha orçamentária.

Para o relator do processo, as questões indicadas pela representante podem resultar na necessidade de futuro ajuste para reequilibrar econômica e financeiramente o contrato – ocasionando dano ao patrimônio público -, no risco de sobrepreço e na restrição da competitividade do certame – o que possibilitaria a realização de uma contratação desfavorável ao município.

O despacho foi homologado na sessão do Tribunal Pleno do TCE. Com a suspensão, foi aberto prazo de 15 dias para apresentação de defesa por parte do Município de Santo Antônio da Platina. Os efeitos da medida perduram até que o Tribunal decida sobre o mérito do processo.

Esse tipo de decisão do tribunal é comum quando empresas perdem as licitações e se sentem prejudicadas. Serve, porém, para oposicionistas espalharem maledicências insinuando que teria havido má fé, o que não aconteceu.

No máximo em um mês tudo deverá estar regularizado.

A medida cautelar vem se impondo cada vez mais no lista das decisões exaradas pelos tribunais do país. Em consonância com a doutrina, o artigo 71, IX e X, da CF/1988, indica que compete aos Tribunais de Contas “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”. Caso não atendido, pode aquela Corte sustar “a execução do ato impugnado” em várias situações e instâncias.

É similar ao caso da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, cuja firma derrotada na concorrência conseguiu medida judicial liminar para evitar a operacionalização da UTI por parte da vencedora.