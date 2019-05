Teatro sexta-feira e sábado em Jacarezinho

Dois espetáculos diferentes

Sexta-feira e sábado próximos, dias 24 e 25 , o Grupo Nós de Teatro estará em Jacarezinho para a apresentação de seus dois mais novos espetáculos: “O Deserto da Memória” e “Infernal: Vozes de Dostoiévski”. Esse evento faz parte do projeto “Nós em Rede” que tem por finalidade a formação de público teatral em três cidades paranaenses: Jacarezinho, Bela Vista do Paraíso e Rolândia.

“O Deserto da Memória” será o primeiro a ser apresentado, na sexta às 20h30m. A montagem conta a história de um local místico: um deserto que funciona como um cérebro, se lembrando e se esquecendo das coisas aos pouquinhos, conforme vão sendo enterradas e desenterradas na areia. Lugar onde estão sepultados os corpos daqueles que lutaram contra um autoritário governo. Nele, vários caminhos se entrecruzam: uma velha segue à procura de uma pessoa há muito tempo não vista; um velho se perde de seu menino; uma menina brinca entre as dunas, descobrindo objetos e suas histórias. Enquanto alguns buscam memórias escondidas, outros preferem que as coisas permaneçam no esquecimento.

Já o dia 25, também às 20h30, será apresentado “Infernal: Vozes de Dostoiévski”. Esse monólogo de um ato foi construído a partir da obra “Irmãos Karamázov” de Fiodor Mikhailovitch Dostoievski. Após a perda de seu filho, um homem entra em desespero profundo. Encarnando as vozes e as dores de várias personagens de Dostoievski (Capitão Sniéguiriov, Dmitri, Ivan, Aliócha, Lise, Grúchenka), reflete sobre temas como: a existência do sofrimento, a importância do amor entre os homens, a desigualdade social, as feiuras e bonitezas do mundo. É um espetáculo sobre o amor e também sobre maldade.

O presente projeto é financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Assim como vários outros programas da área, o PROMIC representa um papel fundamental ao possibilitar à formação de público em diversas áreas culturais, promovendo a socialização e sensibilização das pessoas por meio da imaginação e da Arte.

Ao final de cada apresentação, haverá um bate-papo sobre o espetáculo.

Serviço:

O Deserto da Memória – dia 24 de maio de 2019 às 20h30. Classificação indicativa: 10 anos.

Infernal: Vozes de Dostoiévski – dia 25 de maio de 2019 às 20h30. Classificação indicativa: 14 anos.

Conjunto Amadores de Teatro (Av. Getúlio Vargas, 968)

Ingressos vendidos no local a partir de uma hora antes de cada apresentação.

Apenas R$10,00 a inteira e R$ 5,00 meia.

Ficha técnica:

Atuação, direção e criação dramatúrgica: José Paulo Brisolla e Mariana Chinchilla Resende

Iluminação: Nathan Torres Stuchi (O Deserto da Memória) e Mariana Chinchilla Resende (Infernal: Vozes de Dostoiévski)

Figurinos: Loh Goulart

Assistência nos figurinos: Júlia Mansur

Construção dos cenários: Caio Blanco e Grupo Nós de Teatro

Projeto Gráfico: Lasca