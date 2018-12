Homem é assaltado e leva tiro de raspão em Santo Antônio

PM recuperou carro roubado

João Vitor Ribeiro Silva recebeu alta hoje do Hospital Nossa Senhora da Saúde às 11h15m,em Santo Antônio da Platina. Ele foi vítima de assalto e tentativa de homicídio nos primeiros minutos deste sábado, dia 29, em frente do Pronto Socorro.

De acordo com Alexandre Montanheiro Brunetti, compadre da vítima, Silva foi até o Pronto Socorro por causa de uma dor de dente.Na sequência, por causa do desconforto dos remédios, acabou indo ao carro de Alexandre.Foi quando sofreu o roubo.

Perto do GM Corsa Wind (placas AJD-6626/Campina Grande do Sul) estacionado em frente do PS, ele aguardava Alexandre que estava na unidade quando o marginal anunciou o assalto. Silva, temeroso, saiu correndo, mas acabou sendo alvejado por um tiro de raspão no pescoço.

A Polícia Militar tentou encontrar o bandido, mas ele conseguiu escapar.

Antes, abandonou o veículo – com o tanque vazio e a chave na ignição – no cruzamento das ruas Professor Íris de Oliveira Santos e Joaquim Pereira de Castro (foto). O Corsa pertence a Alexandre.