Tentativa de homicídio em Joaquim Távora

Criminoso está foragido

Por volta das 22 horas desta quarta-feira,dia 23, aconteceu uma tentativa de homicídio na praça do bairro Asa Branca, em Joaquim Távora.

Segundo relatou ao npdiario o delegado Isaías Machado, baseado em depoimento de uma testemunha, Claudemir Coelho (foto abaixo), de 31 anos, conhecido como Café, se desentendeu com Francisco Gomes de Oliveira, 22, por conta de um suposto furto.

Eles iniciaram uma briga, mas Sérgio Souza Romão (foto principal), 38, o Serginho, acabou entrando na indisposição dos dois usando uma faca para golpear Coelho com muita violência, ocasionando ferimentos graves no pescoço e abdômen.

O agressor fugiu após o crime levando a faca.

Café foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho.

Foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias mais detalhadas do fato.

Dr. Isaías pediu a prisão preventiva de Romão.