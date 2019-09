Terapia contra violência doméstica nesta quinta-feira

Em Santo Antônio da Platina

Será promovida uma Roda de Terapia Comunitária Integrativa nesta quinta-feira, dia 26, às 19h30m no Centro de Convivência do Idosos, na Avenida Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina. O tema é Violência Doméstica.

Trata-se de um método de cuidado com o objetivo de promover a saúde emocional num espaço de partilha de saberes, sofrimentos e aprendizagens.

Destinado para quem deseja ouvir ou falar sobre experiências com o psicólogo Lucas Renato Ribeiro Chagas.

Entrada gratuita. Não precisa confirmar presença.

Projeto do Copadesc com parceria da prefeitura platinense e com ciência e conhecimento dos promotores da Comarca.

Chagas possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná(2006) e especialização em Educação Especial – Superdotação/Altas habilidades pelo Pós-Graduação Bagozzi(2007). Atualmente é professor do Colégio Casucha, psicólogo/proprietário da Clínica de Psicologia e Fonoaudiologia Persona. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Orientação e Aconselhamento.