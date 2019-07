Neste fim de semana

Todos a postos para a terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Motocross 2019. A prova acontece neste final de semana, dias 27 e 28 de julho, no município de Pilar, na divisa com a Argentina. A expectativa é de gates cheios e mais de quatro mil espectadores.

Além de dar nome a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina também irá acelerar com Carlos Eduardo Franco, líder invicto nas categorias MX1 e MX2, e Maninho Rausis, segundo colocado na MX1. “Estou ansioso pelas corridas e espero obter bons resultados”, comenta Franco.

Esta será a segunda vez que a cidade recebe uma disputa do Paraguaio. A pista de 1.100 metros de extensão, marcada pelo solo em areia preta, é considerada bastante técnica, contando com obstáculos como lançantes e mesas, o que irá exigir bastante dos participantes.

A programação inicia com os treinos livres no sábado, às 11h, e segue com corridas à tarde. No domingo há treinos cronometrados a partir das 8h e provas às 11h30m. O cronograma está sujeito a alterações.

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: www.fepam.com.py.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.