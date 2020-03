Cidades do NP fecham comércio; P.R.E. faz orientação nas divisas com SP

Situação de Emergência como medida de enfrentamento contra pandemia

“Se não fecharem, chamo a Polícia Militar e mando prender”. A frase em tom ameaçador é do prefeito de Curiúva, Natanael Moura dos Santos (PSC) manifestada em áudio que circulou nesta sexta-feira, dia 20, pelo aplicativo WhatApp, referindo-se à orientação da Vigilância Sanitária e Secretarias da Saúde e pedidos da própria população no sentido de enfrentar o novo coronavírus.

A maioria dos prefeitos da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) já havia definido pelo fechamento do comércio em geral, com as exceções de abertura para farmácias, açougues, supermercados etc.

As duas entidades que integram os prefeitos da mesorregião receberam comunicados da Casa Civil indicando para acelerar os decretos nesse sentido .

Hiroshi Kubo, de Carlópolis, Paulo Leonar, prefeito de Wenceslau Braz, Joas Miqueli, de Santana do Itararé, Flávio Zanzorro,de Tomazina, Antonely Carvalho, de Ibaiti, e outros chefes de executivos como Pinhalão, Conselheiro Mairinck e Siqueira Campos ultimaram os detalhes.

Até o final da tarde de ontem, todos os municípios tinham determinado o fechamento inclusive de lojas.

A Patrulha Escolar (PM), da 4ª CIA do BPEC, apoia a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina e ambas vigiam todas as divisas na região com o vizinho estado de São Paulo, como em Ourinhos(SP) e Itaporanga(SP) e Santana do Itararé (PR) e através de Chavantes(SP) com Ribeirão Claro(PR) e Fartura (SP) com Carlópolis(PR).