Toma posse novo prefeito de Siqueira Campos

Está formando uma nova equipe no executivo siqueirense

Luiz Henrique Germano , de 61 anos, tomou posse neste domingo,dia 16, na câmara de vereadores (fotos), como novo prefeito de Siqueira Campos. O titular Fabiano Lopes Bueno (PSB) foi afastado pela Justiça local.

Casado com Mariza, com quem tem um filho, Luiz Gustavo, Germano é aposentado(foi servidor público na Copel durante 33 anos).É filiado ao MDB.

Ele possui um perfil discreto e agregador, mas pretende formar sua própria equipe já a partir desta semana.O npdiario procurou neste domingo o chefe do executivo afastado, conhecido como Bi, mas ele não atendeu as ligações.



Uma decisão da Juíza da comarca de Siqueira Campos, Viviane Cristina Dietrich, determinou o afastamento do prefeito (veja abaixo) é réu numa ação por improbidade administrativa.Por telefone ao npdiario no final da manhã de sexta-feira, dia 14, ele se defendeu afirmando que o chefe da garagem pegava requisições na prefeitura para abastecer de diesel ônibus velhos e parados em vez da frota normal de coletivos, “ele foi pressionado e resolveu colocar a culpa no prefeito, não tenho nada a ver com isso”, salientou.

Bi está em Curitiba, onde entrou com agravo no Tribunal de Justiça para tentar derrubar a liminar. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o chefe do executivo e um empresário local teriam desviado dinheiro público através de requisições falsas pretensamente destinadas ao abastecimento de veículos da frota da prefeitura.

