Um ônibus escolar, recebido do Governo Federal, no valor de R$ 214 mil; uma picape Fiat/Strada, do Governo Estadual, no valor de R$ 47.279,24, a qual será adaptada para a distribuição da merenda escolar; um Peougeot Citroen, no valor de R$ 55.361,00, que faz parte de um kit, no valor total de R$ 120 mil contendo, ainda, cinco computadores; uma impressora; um bebedouro; um refrigerador; uma cadeira para o transporte de crianças; uma TV Smart; um ar-condicionado portátil, por emenda parlamentar do Ex-Senador Roberto Requião, por intermédio do Deputado Estadual Requião Filho.