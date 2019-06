Evento festeja aniversário da cidade

Aconteceu no último sábado, dia 1 de junho, o Torneio Municipal de Vôlei de Areia de Tomazina, evento que fez parte das comemorações do aniversário do município que completou 152 anos de histórias no domingo. Mesmo com o tempo fechado e com pancadas de chuvas, foi um sucesso, as duplas tanto da categoria masculino como do feminino mostraram o verdadeiro espírito esportivo e fizeram um grande espetáculo para o público que, mesmo com as intempéries compareceram no Parque Ecológico das Corredeiras para prestigiar.

No masculino, os campeões foram a dupla Pantera e Guilherme, com a segunda colocação ficou a dupla Cuca e Alípio e com o bronze Alan e Binho. Na categoria feminina, o ouro ficou com a dupla Mary e Fer Santos, a prata com a dupla Janete e Amanda e a terceira posição ficou com a dupla Fer Sene e Adriele.

Segundo Pantera, organizador do evento, os resultados foram positivos e o torneio foi bem organizado, com jogos bem disputados em ambas as categorias, o mal tempo não atrapalhou, é claro que se estivesse ensolarado, um número maior de espectadores compareceriam, mas faz parte do esporte enfrentar as condições climáticas.

Pantera aproveita para parabenizar Tomazina pelos seus 152 anos, agradecer ao prefeito Flávio Zan pelo total apoio ao evento, ao diretor de Esportes Alan (Gole), ao professor Alan Rocha , Samuel, Cristiane e a Lenice, pela ajuda na organização e ao Jorge da SNI Telecom pela parceria nos eventos que temos realizados na cidade.