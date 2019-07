Traficante de maconha, crack e cocaína é preso em Cambará

Ele entregaria drogas num supermercado

Nesta quinta-feira, dia quatro, por volta de 15 horas, Policiais Militares foram informados de que um indivíduo conhecido por tráfico de drogas entregaria entorpecente para um usuário dentro de um supermercado, na Rua Otávio Rodrigues Ferreira Filho, em Cambará.

Os policiais realizaram monitoramento do local e ao viram o suspeito junto com uma mulher, deram voz de abordagem e visualizaram quando ele dispensou um objeto.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém debaixo de uma gôndola encontrados dois invólucros contendo cocaína. Ele possuía mandado de prisão e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, as equipes executaram buscas nas casas dos abordados, sendo encontrado na casa do traficante de 44 anos, 1 tablete de maconha – pesando 572g, 37 pedras de crack e uma porção grande de cocaína, que junto com os dois invólucros pesaram 41,6 g.

O indivíduo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.