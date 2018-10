Transporte coletivo e Ambulância Zero entregues em Andirá

Para a população do Distrito Nossa Senhora Aparecida

“Eu cheguei a ficar duas horas esperando carona aqui. O povo sofria muito sem transporte. A ambulância, então, já teve gente que faleceu esperando chegar. Com essa disponibilidade agora, vai ser muito bom para o povo. Nós agradecemos muito a Prefeitura”. Com estas palavras a professora Camila Juliana Claro de Carvalho, 34 anos, grávida de nove meses, atestou o momento de alegria vivenciado pela população do Distrito Nossa senhora Aparecida (Patrimônio) que recebeu, nesta quinta-feira, dia 04, duas importantes conquistas.Foram o ônibus para a realização do transporte coletivo e uma ambulância Van, moderna, que ficará na comunidade dia e noite, para atendimento aos moradores do Patrimônio e das Vilas Rurais.

Há muitos anos são necessidades almejadas pelo povo e que, agora, a Prefeitura de Andirá conseguiu viabilizar. A Prefeita, Ione Abib, participou deste momento especial para a população. A solenidade de apresentação dos veículos aconteceu em frente ao Posto de Saúde do bairro e contou com a presença de servidores da Unidade de Saúde, professores e demais funcionários da Escola Municipal Arco Iris e o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida e muitos moradores, que vieram atestar a importância do ato.

Durante seu discurso a Prefeita destacou o momento de emoção, ressaltando que são compromissos firmados com o povo, agora, conquistados. O vereador Toninho da Ambulância, também prestigiou a solenidade.

Ela também enalteceu que, hoje, o Posto de Saúde, conta com equipe completa à disposição, inclusive com médico de 40 horas (semanais), atendendo, todos os dias, o dia todo; inclusive, realizando o atendimento humanizado direto nas residências dos acamados ou dos que têm dificuldades de locomoção. Uma ação que não ocorria antes e que, nesta nova gestão da Secretaria de Saúde, passou a acontecer, trazendo, assim, melhor e mais rápido atendimento ao povo.

A Prefeita também revelou que outras ações importantes já estão sendo articuladas para a comunidade, entre as quais, a reforma e ampliação do Posto de Saúde ( que passará a contar com uma Clínica de Fisioterapia) e a pavimentação do Conjunto São Salvador.

O transporte coletivo já começou a funcionar nesta sexta-feira, dia 05, realizando a seguinte rota: saída, às 6h 50, da Vila Rural Recanto Feliz, passando pelo Patrimônio às 6h 55 h, Vila Alphaville, às 7 horas e desembarque na Praça Santos Dumont, às 7h 20. Na programação do retorno: Praça Santos Dumont, às 18h 10; Vila Alphavile 18h 20; Distrito Nossa Senhora Aparecida, às 18h 30 e Vila Recanto Feliz, às 18h 40. A Prefeitura, através a Secretaria Municipal de Obras, construiu as guaritas de proteção aos moradores usuários do transporte.