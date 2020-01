Três mortes violentas chocam tomazinenses (vídeo)

De acordo com fontes familiares, foi um caso passional. O corpo da mulher de 37 anos, Vaudinéia, apresentava sinais de violência, inclusive uma facada no abdômen, e havia sangue num dos quartos. Nos fundos da casa, foi encontrado o corpo do marido, Ezequiel (54 anos). Estava enforcado.

A residência localizada na Rua Luis Américo Teti, no Jardim Carmem abrigava os dois filhos (um de oito e outro de dez anos).

Os menores não estavam no imóvel quando a polícia chegou porque o pai os deixou com familiares, o que evidencia ter premeditado o crime.