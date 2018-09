Tribunal julga fisioterapeuta que tentou matar ex-esposa

Ele esfaqueou a vítima no bairro Aparecidinho II



O fisioterapeuta Wagmar de Freitas saberá o seu futuro até o final da tarde desta quarta-feira, dia 19.Os jurados do Tribunal do Júri da Comarca avaliarão a sentença por homicídio duplamente qualificado tentado.Será no fórum Desembargador Dr.Octávio F.do Amaral e Silva (foto abaixo) , em Santo Antônio da Platina.

Em torno das dez horas do dia 26 de fevereiro de 2016 (uma sexta-feira) tentou assassinar sua ex-esposa Roseni de Freitas, com seis facadas,



A cabeleireira Roseni, de 32 anos, atendia uma cliente em seu salão de beleza na rua 1002, no Conjunto Aparecidinho II,onde também residia.Ele chegou e a chamou, quando chegou na rua, o rapaz a golpeou várias vezes com uma faca.O motivo seria possivelmente ciúme.



A mulher foi socorrida por um vizinho e encaminhada ao pronto-socorro, onde passou por cirurgia no hospital Nossa Senhora da Saúde.Foi transferida na sequência para a Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho,com risco de morte.Só que, depois, se recuperou, não tendo mais possibilidade de perder a vida por causa dos ferimentos.

O rapaz seria usuário de drogas e tinha saído de uma clínica de reabilitação.Preso, depois de alguns meses começou a ajudar em serviços internos na carceragem. Ouvido pela reportagem do npdiario, se disse arrependido, acredita já ter pago pelo que cometeu e pretende voltar ao convívio social retomando sua profissão.