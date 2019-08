Troca comando da 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina

Na manhã desta sexta-feira

Nesta terça-feira, dia 20, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou solenidade de passagem de comando da 4ª Cia. PM em Santo Antônio da Platina. O evento aconteceu no auditório do SENAI de Jacarezinho, e contou com a presença de diversas autoridades.

O capitão Robson Falk Vieira foi promovido a patente de major e passou o comando para o também capitão, Marcos Fernando Sanches Alarcon.

Durante discurso, o Cap. Robson, torcedor do Coritiba, lembrou toda sua trajetória dentro da corporação e destacou a ligação que estabeleceu com o município. Constituiu família e trouxe seus familiares para residir na cidade, sentindo-se verdadeiramente “platinense, pé vermelho”.

Também salientou a importância da família em sua vida, que sempre compreendeu sua falta pela escolha do desempenho da função policial. E teve sua fala evidenciada pelo reverendo José Fabrício, da Igreja Metodista, que disse apreciar a forma como a família é relevante para a Polícia Militar do Paraná.

Estiveram presentes na solenidade: José da Silva Coelho Neto, prefeito de Santo Antônio da Platina, Dr. Rafael Guimarães, delegado de Santo Antônio da Platina, Cel. RR Airton Sérgio Diniz, ex-comandante do 2º BPM, Cap. Alesandro Luis Wolsk, comandante 2º Cia. do BPRV e demais autoridades, assim como familiares e amigos.

O Cel. José Luiz de Oliveira, comandante do 2º BPM, elogiou o Cap. Robson Falk Vieira, e ao fazer uso da palavra, frisou a importância da liderança dele frente a 4ª Cia. e os resultados positivos que demonstrou, desejando sucesso ao Cap. Alarcon, que agora assume a função.