UENP com inscrições abertas para pós-graduação em Ciência Jurídica

Exame de admissibilidade do projeto, análise de currículo, avaliação de projeto e entrevista

Estão abertas até sexta-feira, dia 11, as inscrições do processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). A iniciativa oferta nove vagas de doutorado, 21 vagas regulares de mestrado, pelo regime geral, e duas vagas de mestrado pelo regime de contas.