UENP desenvolve protótipo para higienização de calçados

Projeto é um esforço coletivo de toda a equipe da universidade

Para potencializar o controle da propagação viral, uma equipe da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) trabalha na produção de um equipamento chamado pedilúvio.

O dispositivo faz a higienização do solado de calçados e está em fase de testes, há alguns dias, no Centro de Referência no Atendimento à Covid-19 do município de Bandeirantes.

Estudos apontam que o novo coronavírus pode viver por horas ou dias em diferentes superfícies, inclusive no chão. Os médicos Gustavo Vasconcellos André e Hemerson de Oliveira Ferreira, bolsistas da UENP através da Chamada Pública 09/2020 da Fundação Araucária, observaram a necessidade de desenvolver alguma medida que potencializasse o controle da propagação viral por meio dos calçados dos profissionais que estão atuando durante a pandemia.

“Existem outros tipos de pedilúvios no mercado, utilizados em outros contextos. Porém, pensando inicialmente no benefício da equipe que está realizando uma pesquisa sobre a incidência da Covid-19 no Norte Pioneiro, verificamos a possibilidade de confeccionar um modelo que contribuísse com a desinfecção dos calçados de todos os envolvidos na linha de frente da coleta de dados”, explica Gustavo.

O pedilúvio funciona como um material que faz a higienização do solado de calçados, reduzindo a carga microbiana por meio da ação de uma solução desinfetante, como o hipoclorito.

Uma melhoria está sendo aplicada para reduzir o peso da peça, aumentar a durabilidade e diminuir o custo e o tempo de produção para usar no dia a dia em ambientes variados”

O assessor técnico em Ensino, Pesquisa e Extensão, Vinícius Rodrigues Silva, conta que o equipamento está em fase de testes, há alguns dias, na Unidade Básica de Saúde, referência no atendimento à Covid-19 em Bandeirantes.

“Uma melhoria está sendo aplicada ao projeto para diminuir o peso da peça, aumentar a durabilidade e diminuir o custo e o tempo de produção. Possivelmente, nesta semana teremos uma prévia. A intenção é utilizar no dia a dia para ambientes variados”, disse.

“No início, pensamos na segurança coletiva dos servidores da Instituição, para acesso aos blocos e setores, porém, como ficou simples e de fácil utilização, é possível aproveitar em supermercados, farmácias, postos de saúde e locais de fluxo de pessoas em geral”, destaca Vinícius.

O projeto é um esforço coletivo de toda a equipe do Núcleo de Estudos e Enfrentamento da COVID-19 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (NEECOVID/UENP). Fazem parte professores, alunos voluntários e bolsistas da Universidade que atuam nas ações de prevenção e enfrentamento da Covid-19, através da Chamada 09/2020 da Fundação Araucária. A pesquisa é coordenada pelo professor Ricardo Castanho e está sendo desenvolvida pela UENP em conjunto com Regionais de Saúde e municípios.