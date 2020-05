UENP realiza 13 mil abordagens educativas contra Covid-19

Destacada importância da atuação dos bolsistas no Norte Pioneiro

Em um mês, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou de modo presencial mais de 13 mil abordagens educativas sobre o novo coronavírus em rodovias do Norte Pioneiro. Responsável pelas divisas de, Andirá, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis e Santana do Itararé, a UENP realiza o trabalho por meio da atuação de enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros profissionais e alunos da área da saúde.

A ação acontece em atendimento à Chamada Pública da Fundação Araucária em parceria com a Superintendência Geral de Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e Secretaria de Saúde (SESA). O trabalho que é realizado como medida preventiva para a contenção da propagação do novo coronavírus é parte de um conjunto de ações de extensão que estão sendo desenvolvidas pela Universidade com a 18ª e 19ª Regionais de Saúde.

A Polícia Militar também participou.

Durante as abordagens, os profissionais fornecem informações para ajudar na prevenção e combate ao novo coronavírus, assim como identificam pessoas com suspeita da doença. Neste caso, o suspeito é encaminhado a uma unidade de saúde mais próxima. As equipes das divisas também divulgam o aplicativo desenvolvido pelo Estado, chamado COVID 19 Paraná”

Além do trabalho realizado nas divisas, o projeto contempla ainda mais duas frentes de ações. Também no início de abril, a UENP iniciou as atividades da Central de Informações sobre a Covid-19, atendendo a todo o Norte Pioneiro do Estado pelo número 0800 645 1525. A ação gerenciada pela UENP tem o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Atuam no projeto três professores orientadores, 12 estudantes do curso de Enfermagem da Universidade e médicos inter-cambistas.

Outra frente de atuação da Universidade é por meio do trabalho de enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuam na região de acordo com as demandas das Regionais de Saúde. A coordenação do projeto é realizada pelos professores Simone Castanho, Ricardo Castanho Moreira e Rui Gonçalves Marques Elias. Os trabalhos do Call Center Virtual são orientados pelos professores Natália Maria Maciel Guerra Silva, Cristiano Massao Tashima e Emiliana Cristina Melo.

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destacou a importância da atuação dos bolsistas no Norte Pioneiro.