Unimed Norte Pioneiro doa cobertores em seis cidades

Para entidades beneficentes

A Unimed Norte Pioneiro realizou, durante maio e junho, a doação de cobertores para entidades beneficentes que estão diretamente ligadas à ajuda de pessoas carentes. As entregas aconteceram nas cidades de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina, em diferentes dias. Foram realizadas por membros da Diretoria Executiva, Gerências e equipes da Cooperativa. Para receber, se fizeram presentes os representantes do Provopar, secretarias de ação social e das prefeituras das referidas cidades.

Foram mais de 500 unidades de cobertores que, segundo Tiago Pereira, gerente administrativo, irão, com certeza, aquecer muitas pessoas. “Desde 2004 a Unimed Norte Pioneiro realiza a doação de cobertores. É uma de nossas principais ações. Nossa preocupação se dá em atender também diretamente a comunidade, especialmente as pessoas mais carentes. Com a chegada do inverno todos poderão se aquecer. É uma satisfação imensa contribuir com uma parcela para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas das comunidades de nossa região”, ressaltou.

Essa ação de solidariedade vem de encontro com as campanhas dos municípios, para que possam atender um número maior de pessoas. A Unimed Norte Pioneiro é consciente à estas ações e pede para que todos participem em suas cidades. Assim, o número de doações aumenta e também quantidade de pessoas atendidas.

Andirá

Bandeirantes

Cambará

Jacarezinho

Ribeirão Claro