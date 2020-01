Unopar de Ibaiti oferece cursos de férias gratuitos

Agora no início das atividades de 2020

A Unopar Ibaiti iniciou as atividades nesta terça-feira, dia 28, oferecendo à alunos e não alunos cursos de férias gratuitos. As atividades vão se se encerrar na quinta-feira (30), as inscrições e informações sobre os cursos devem ser realizadas na secretaria da Unopar Ibaiti na Avenida Doutora Fernandina do Amaral Gentille ou através do fone (43) 3546-2521.

Há opções variadas de capacitações para auxiliar na carreira e na procura por um emprego nas áreas de administração, finanças, agronomia, saúde e educação .

Os cursos são gratuitos e começam às 19h30m no Polo da Unopar em Ibaiti.

O primeiro dia foi marcado por um curso cheio de informações preciosas sobre Liderança e Coaching, ministrado por Juliana Rossato, Master Coach e especialista em Gestão de Pessoas, docente do curso de Pós-Graduação e MBA Liderança & Coaching na UNIC, Cuiaba – MT, Treineer e facilitadora dos cursos de Gestão de Pessoas, Processos Administrativos e Administração – SENAC Sorriso/MT.

A noite foi marcada por uma sala cheia, aproximadamente 50 pessoas estiveram presentes e puderam partilhar de conhecimentos preciosos do universo da liderança e Coaching.

Texto e fotos: Mariza Oliveira