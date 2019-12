Unopar lança Natal Solidário com vestibular especial

Em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ibaiti

Final de ano está chegando e juntos podemos fazer um Natal diferente. Chegou o Vestibular Solidário Unopar , onde sua matrícula é um quilo de alimento não perecível que será doado a instituições de assistência de nosso município.

Ao realizar seu vestibular participará do sorteio do Papai Noel Premiado podendo ganhar bolsas de estudo para seu curso todo de: 10%, 20% e 30%.

Mas, essa promoção é válida para todas as matrículas realizadas até o dia 20 deste mês.

Com flexibilidade para estudar, você fica mais perto do seu sonho.

Mande “eu quero” para o WhatsApp 43 3534-7399 (Santo Antônio da Platina) que entramos em contato com você.

Contatos em Jacarezinho 3525-0260 e Ibaiti 3546- 2521.