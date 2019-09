Veículo suspeito é abordado e maconha encontrada em Ibaiti

Em Ibaiti

Em patrulhamento pela área central de Ibaiti, Rua Paraná, esquina com a Rua Ver. José de Moura Bueno, Policiais Militares viram um VW/Gol, cor prata, com quatro ocupantes, que ao se aproximar do semáforo parou sobre a faixa de pedestre. Sendo assim, foi dada voz de abordagem, mas os suspeitos demoraram alguns instantes para acatar, sendo necessário reiterar as ordens para descerem todos do carro.

Em seguida, foi realizada busca pessoal aos ocupantes, onde nada de ilícito foi localizado.

Os rapazes foram identificados e em revista veicular, localizada atrás do banco do condutor uma porção de maconha espalhada sobre o tapete, e questionados sobre a propriedade dos entorpecentes todos negaram, após algum tempo, o menor, influenciado pelos demais, disse ser o responsável pela droga.

Resultados obtidos:

1,2 gr de maconha apreendido;

04 indivíduos encaminhados para 37DRP sendo 01 menor de idade;