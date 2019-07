Vereadores Mirins tomam posse em Jacarezinho

Nesta quinta-feira

Os nove Vereadores Mirins tomam posse às 18h30m desta quinta-feira, dia quatro, no Poder Legislativo de Jacarezinho. Eles participaram do primeiro projeto realizado no município “Parlamento Jovem” que foi uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Câmara Municipal.

Foram três estabelecimentos de ensinos que elegeram cada um seus representantes.

No Colégio Estadual José Pavan foram eleitos: Rebeca Moraes Duarte, Ana Kelly Galvão de Matos e João Lucas Adelmar de Freitas. No Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite: Renato Jacinto Bertozi, Ana Carolina Assunção Alves, Flávio Alves Filho. Já no Instituto Federal os eleitos foram: Helena de Souza Santos, Ana Laura Rodrigues Bergamini e Ygor Alves Pereira.

O presidente da Câmara,Fúlvio Boberg, explica que a atividade é uma ação importante para a participação dos jovens na esfera política. “Esta ação se torna muito importante, pois irá levar ao conhecimento dos jovens a representatividade do Poder Legislativo e a ações que são desenvolvidas pelos vereadores”, complementa.

Para o Juiz Eleitoral Roberto Arthur David o Projeto Parlamento Jovem é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em parceria com a Câmara Municipal.

Na tarde desta quarta-feira, 3, os eleitos estiveram no Poder Legislativo para o ensaio de posse (fotos).

Os vereadores Nilton Stein e Patrícia Martoni participaram.