Vereadores querem detalhes sobre abrigo para crianças

Local atende crianças e adolescentes de Jacarezinho

Os vereadores de Jacarezinho André de Sousa Melo, o Pastor André, e o Sidnei Francisquinho, Chiquinho Mecânico, apresentaram na Câmara Municipal o Requerimento 99/2019 que solicita informações da situação do funcionamento do ‘Lar Ana Rafaela’ ,no bairro Aeroporto.

A iniciativa do projeto é para o atendimento de crianças e adolescente de 0 a 18 anos com alto grau de vulnerabilidade de forma temporária. O vereador Chiquinho Mecânico lembra que há Emenda Parlamentar para a construção da unidade. “É importante saber o motivo que o prédio não está em funcionamento”, ressaltou.

Segundo o Pastor André, são várias perguntas que precisam ser respondidas, como quais medidas o Poder Executivo está provendo para apurar responsabilidades como contratual ou local. “Além disto, é necessária uma previsão para o início do funcionamento”, finaliza André de Sousa Melo.