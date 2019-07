Vídeo de gata de Andirá viraliza e menino de dez anos fica famoso

Ele improvisou uma cadeira de rodas para o bichano

A moradora de Andirá, Rogéria Bello Corazza, 33 anos, casada, tem dois filhos, sendo que um, João Daniel, 10, está sendo bastante elogiado em plataformas digitais há seis meses e, nos últimos dias, ainda mais.

É que o menino, que gosta de animais, tinha uma gata que foi mordida por um lagarto e ficou fragilizada.Ele acabou montando uma “cadeira de rodas” improvisada para o bichano poder se locomover usando um brinquedo emprestado de um vizinho, seu coleguinha. Com tecidos e as rodas do brinquedo, improvisou uma “prótese” e em poucos minutos, a gata saiu andando.

A mãe ficou comovida com o gesto criativo e carinhoso do filho e postou um vídeo curto para amigos e familiares.

Só que as imagens “fofas” atraíram milhões de pessoas.

O pai, Frank Richeldo Corazza (foto com a esposa e João Daniel),trabalha numa hidrelétrica de Palmital(SP), mora com a família em Andirá e também ficou orgulhoso.

A gata chamada Cacau morreu semanas depois, mas até agora o vídeo permanece viralizando.

Confira abaixo: