Wenceslau Braz reabre comércio e igrejas a partir deste sábado

Decreto do prefeito Paulo Leonar prevê cuidados especiais

A partir deste sábado, dia seis, através do Decreto Número 88/2020 (reprodução abaixo), está autorizada a abertura dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em geral em seus dias e horários habituais.

Todos devem respeitar as medidas restritivas e sanitárias em Wenceslau Braz (foto do hospital local).

Na mesma iniciativa, ficaram permitidas as atividades religiosas com os devidos cuidados.

O município registrou dez pacientes confirmados do novo coronavírus, sendo três homens e sete mulheres com 72 casos descartados, e seis recuperados.