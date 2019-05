Workshop comportamental em Jacarezinho

Dia 15 de junho no CAT

O workshop AJUSTANDO SUA ROTA PARA O SUCESSO Jacarezinho, é um evento de treinamento Comportamental, Estratégico e Financeiro que ocorrerá no CAT(Conjunto de Amadores de Teatro), localizado no Endereço: Av. Getúlio Vargas, 968. Será no dia 15 de junho, tendo início às 14h até às 21 horas (com coffe break no intervalo).

Esse evento será para 200 pessoas com as finalidades de:

– Quebra de crenças, que impeçam de chegar ao sucesso;

– Neurociência e física quântica presente em nossas vidas;

– Reprogramação de pensamentos negativos com PNL – Programação Neurolinguística;

– O poder do pensamento positivo e promissor;

– Definição de objetivos, metas e sonhos;

– O segredo de saber seu Propósito de vida;

Os treinadores são altamente capacitados e formados, trabalhando com exercícios e dinâmicas práticas e com resultados imediatos.

Flávio Di Morais, Treinador Comportamental certificado pelo IFT, Coach, Practitioner em PNL, Master em PNL, Hipnoterapeuta, é o Coordenador do Fórum de Desenvolvimento das MPEs na GS1 Brasil.

Daiana Di Morais, Certificada em Inteligência Emocinal pelo IE, Coach, Practitioner em PNL, Master em PNL, Hipnoterapeuta, é Diretora de Arte e Marketing Digital;

Renato Luz, Empreendedor desde os 16 anos, Life & Executive Coach, Practitioner em PNL,Formado em Liderança humanizada, Treinador Comportamental.

Terão direito ao certificado de 6 horas de treinamento.Mais de R$ 6 mil em brindes já confirmados, segundo os organizadores. Pela primeira vez em Jacarezinho e Região.

Telefones para contato:

Falar com Jane

(43) 9 9965 0492 Whatsapp

(43) 9 8405 8631 Celular

Página no facebook

https://www.facebook.com/ajustandosuarotaparaosucesso/

Instagram

https://www.instagram.com/ajustandorotasucesso/?hl=pt-br

Evento no facebook

https://www.facebook.com/events/411755902981671/

Link para compra:

https://www.eventbrite.com.br/e/ajustando-sua-rota-para-o-sucesso-tickets-59662459021?aff=ebdssbcitybrowse