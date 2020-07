Xtrak: A melhor segurança para seu carro

Sede da empresa é em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro acaba de ganhar uma empresa de rastreamento veicular com sede na cidade de Wenceslau Braz, a Xtrak traz aos proprietários de carros, motos e caminhões uma forma segura e acessível para proteção do patrimônio.

Com os altos índices de furtos e roubos de veículos na região, a sensação de insegurança é grande tornando impossível não ter um rastreador instalado no veículo. A Xtrak traz a solução com rastreamento 24 horas por dia com rastreamento em tempo real, cerca virtual e bloqueio do carro.

Para ter seu carro e/ou moto seguro, o investimento é de apenas na instalação em torno de R$ 250,00 e após 30 dias inicia o pagamento das mensalidades de R$ 49,99. A nova empresa do Grupo Savagin Investimentos traz uma mega promoção para pagamento anual, onde a taxa de instalação é gratuita e ainda pode parcelar em duas vezes no boleto ou em 12 vezes no cartão de crédito, aproveite promoção de lançamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo (43) 3528-2338 (fone e Whats) ou pelo site www.xtrak.com.br

Grupo Savagin Investimentos – O grupo iniciou em 2019 com a Black Diamond School – Escolas de Profissões e já qualificou mais de 300 alunos para o mercado de trabalho nas áreas de informática, make up, atendentes de farmácia, cuidador de idosos e operadores de máquinas pesadas e máquinas agrícolas.

No começo de 2020 lançou a MobPar Brasil (transporte de passageiros por aplicativo) atualmente conta com seis unidades próprias e esta terminando a formatação de franquias para venda a nível nacional.

Recentemente, a holding comprou as franquias da financeira Crédito Brasileiro e agora em julho acaba de lançar a Xtrak Rastreamento Veicular para sanar uma dificuldade dos moradores do Norte Pioneiro a insegurança do alto índice de furtos e roubos de carros e motos.

Hoje o Grupo Savagin Investimentos tem em torno de 50 colaboradores regionais entre eles administrativo, motoristas, instaladores de rastreador e professores e pretende dobrar esse número nos próximos meses.