Youtuber do NP tem mais de 100 mil inscritos em canal religioso

Norte-pioneirense grava vídeos otimistas e cristãos

O youtuber e radialista platinense Ney Santos (fotos) recebeu nesta semana o Prêmio de Prata, que saiu dos Estados Unidos da sede do Youtube e foi entregue na residência dele, em Santo Antônio da Platina.

O comunicador recebeu, emocionado e gratificado, a Placa de Prata, conferida aos canais que alcançam a marca de 100 mil inscritos.

Hoje o canal Jesus Me Defenda já ultrapassou a marca de 177 mil inscritos, tem mais de 1120 vídeos postados e é abastecido diariamente com cerca de três novos conteúdos que têm por principal objetivo anunciar o Evangelho, “são vídeos curtos que apresentam ilustrações bíblicas e mensagens de fé e esperança”, detalhou.

Diariamente, segundo ele, cerca de 50 mil pessoas assistem aos vídeos do canal.

YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno (Califórnia). O serviço foi criado por três homens em fevereiro de 2005. A Google comprou o site em novembro de 2006 por US $ 1,65 bilhão; O YouTube agora funciona como uma das subsidiárias da Google.