Zé Neto e Cristiano é atração na FAPI (vídeo)

Um dos shows mais esperados da feira

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano (foto) sobe ao palco na noite desta quinta-feira (13), sétimo dia da 53ª FAPI (Feira Agropecuária e Industrial) de Ourinhos.

Donos de hits de grande sucesso, como “Seu Polícia”, “Largado às Traças”, “Status Que eu Não Queria” e “Notificação Preferida”, os músicos prometem lotar a arena do Parque Olavo Ferreira de Sá.

De acordo com o membro da comissão organizadora da feira, Mário Henrique Toloto, esse é um dos shows mais esperados da grade. “Este ano a edição da FAPI, que comemora os 100 anos de Ourinhos, está mais que especial. Com uma programação completa, para todos os gostos, temos contado com um grande público todos os dias. Este ano, a feira mescla a indústria, o comércio, o setor agropecuário, além de atividades esportivas e culturais. Um modelo de feira voltada para a família que vale a pena vir conferir.”