Acidente entre carro e moto tira vida de rapaz em Carlópolis (vídeos)

Foi de noite perto da entrada da Ilha do Ponciano

Provavelmente em excesso de velocidade, o motorista conhecido como Osmar Mecânico de um Toyota/Corolla Xei 20 branco teria batido na traseira de uma motocicleta em torno de 23h40m deste sábado e causado um acidente com vítima fatal em Carlópolis.

O acidente ocorreu na Rua Benedito Salles.

Policiais Militares em atendimento constataram que um jovem de 20 anos já estava em óbito e a motocicleta totalmente danificada. O condutor não portava documentos.

O Corolla desgovernado ao passar por uma lombada, atingiu a moto,arremessou o jovem a pelo menos 40 metros e na sequência atingiu e danificou o portão de acesso à ilha do Ponciano.

Acionado o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho que tomou as providências.

O veículo envolvido no acidente tinha com dois ocupantes, que já haviam sido encaminhados ao Pronto Socorro. O condutor do carro, 37 anos, e o passageiro, 20 anos, ambos foram identificados, têm endereço em Carlópolis. Eles não puderam dar maiores informações, pois o motorista estava sendo medicado e o passageiro transferido para Santa Casa de Jacarezinho, devido a suspeita de uma fratura na coluna vertebral.

Os veículos foram apreendidos e tomadas as demais providências.

MAIS INFORMAÇÕES AINDA HOJE.