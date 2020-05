Advogados pedem apoio para projeto social platinense

Detentas confeccionam máscaras para famílias carentes

Os advogados Jéfoni Nogari Alex Massarelli (fotos) visitaram o npdiario para divulgar um projeto social que vem fazendo sucesso, mas que precisa de mais apoio em Santo Antônio da Platina.

Neste momento, precisam de tecidos e elásticos (finos) para dar continuidade à confecção das máscaras por parte de mulheres presas na cadeia local e que estão sendo distribuídas gratuitamente pela Secretaria de Assistência Social.Qualquer quantidade é bem vinda.

“Você que pode ajudar no combate e prevenção ao Covid-19, deixe sua doação no escritório paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, na esquina do Banco do Brasil, na Paróquia Santa Filomena, na Vila Claro ou no quartel do Tiro de Guerra 05/004. Contamos com a união de toda a comunidade platinense em prol dessa causa. Deus abençoe muitos todos você’, disse Jefoni.

Interessados em doar, seguem os contatos para maiores informações:

Cadeia Pública (Tide): 3534-1011;

Jéfoni Nogari: 99900-8133;

Alex Massarelli: 99976-3458.

A iniciativa foi gestada e desenvolvida pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) em parceria com os Poderes Executivo, Ministério Público Estadual , Judiciário, Conselho da Comunidade e entidades religiosas como o MFC e envolve detentas das cadeias públicas platinense e ibaitiense.

São máscaras de prevenção e proteção contra a Covid-19 e ainda servem para resgatar a auto-estima e ressocializar as mulheres.

O prefeito Professor Zezão cedeu cinco máquinas de costura por meio de um contrato de direito real de uso a pedido do Conselho da Comunidade.

São 150 máscaras por dia. Para cada três dias de trabalho são beneficiadas com um dia de diminuição na pena a que foram condenadas.Lúcia Helena e Cid Leme, casal coordenador da Ação Social do MFC (Movimento Familiar Cristão) vem ajudando muito na arrecadação voluntária.

A intenção é de confeccionar o maior número de máscaras possíveis e disponibilizar a população que necessita e aos grupos de risco.

A entrega das máscaras está sendo feita pela Secretaria de Assistência Social. O Tiro de Guerra 05/004 e as Igrejas têm apoiado bastante. As matérias-primas são todas doadas por meio do voluntariado.

Há seis detentas trabalhando na oficina de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. O Conselho da Comunidade e o Depen pedem que as doações continuem sendo feitas para que as detentas possam continuar trabalhando na confecção das máscaras. Além desse trabalho, também serão produzidas enxovais para as mães da Casa de Apoio do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

