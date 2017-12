Agentes doam preservativos no Dia Mundial da Luta contra a Aids

Na manhã desta sexta-feira no centro platinense

O setor municipal de Epidemiologia da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, com o apoio de outros departamentos de saúde, organizou a conscientização do Dia Mundial da Luta Contra a Aids (1º de dezembro) que traz o slogan: Previna-se! Diga não ao preconceito.

Foram entregues, na manhã desta sexta-feira, dia 1º, em algumas ruas do centro da Cidade, na Praça da Matriz e no Calçadão, preservativos femininos e masculinos para os transeuntes orientando-os da importância de usar os produtos com responsabilidade.

A ação contou com a participação das Agentes Comunitárias da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Família 1 e 2 (UAPSF) do Centro Social Urbano (CSU). Estavam na praça fazendo as entregas as agentes: Carla, Jovina, Lisiane, Lucimar, Márcia, Rosângela e Simone e as Enfermeiras Josiane, Karina, Lorena e Sandra.

Em nível estadual a Secretaria de Estado da Saúde também comemora o Dia Mundial de Luta contra a Aids, com a realização de testes rápidos gratuitos à população na Praça Rui Barbosa, na Capital do Estado. São feitos testes orais, não invasivos, nos quais coleta-se fluído da mucosa oral para detecção do vírus. Quem receber um resultado positivo fará um novo teste de comprovação, com coleta de sangue do dedo.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi padronizado pela Organização Mundial da Saúde e tem como objetivo estimular a conscientização sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – HIV/Aids (Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario).