Agosto Dourado: Enfermeira de Japira/Jaboti dá dicas de amamentação

Por isso, o uso de bicos artificiais para bebês que estão em aleitamento materno exclusivo não é indicado . A dica é respeitar a livre demanda e ficar em posições confortáveis, assegurando-se de que o bebê também esteja em uma posição que possibilite uma pega adequada, com sucção efetiva, ou seja, com a boca bem aberta, mamilo direcionado ao céu da boca, as mãos da mãe apoiando a mama longe da região da aréola para que não fique disponível apenas o bico para o bebê. É importante observar também se o bebê está realmente fazendo movimentos de deglutição. Além disso, o descanso materno é fundamental para a regulação e atuação dos hormônios envolvidos na amamentação.

Há algumas situações específicas em que a produção insuficiente de leite pode acontecer, como, por exemplo, a hipoplasia mamária, que é uma condição anatômica, vinda de uma malformação congênita em que a mama não conseguiu se desenvolver adequadamente ou a cirurgia de mamoplastia redutora, quando há remoção de tecido mamário, que impacta diretamente na capacidade de produção de leite. No entanto, não existe leite fraco. O que pode acontecer é um desequilíbrio causado quando o bebê não suga adequadamente ou quando a livre demanda não é respeitada, ou seja, quando se impõem restrições de horários para as mamadas, ou mesmo quando há o uso de bicos artificiais – chupetas, mamadeiras, bicos intermediários. Isso também pode acontecer quando a pega não está sendo efetiva, o que influencia na retirada de leite pela sucção do bebê – que é o “comando” direto para que o organismo materno produza o leite, de acordo com a demanda.

Mamas muito cheias, ingurgitadas, também causam dor e prejudicam a pega do bebê, podendo levar ao aparecimento das fissuras. É importante que a mãe esteja atenta no momento das mamadas. Caso as mamas estejam muito cheias, ela deverá realizar o que se chama ordenha de alívio. A mãe massageia as mamas e retira um pouco do leite, de maneira que elas continuem cheias, porém mais macias. Isso permitirá que a pega seja de maneira correta, com consequente eficiência na mamada, sem dor e com esvaziamento adequado dos seios.

A sugestão da especialista é que mãe e bebê tenham sossego e privacidade para se conhecerem e aprenderem juntos sobre a amamentação. Ao mesmo tempo, a mãe deve ter ajuda para sentir-se tranquila e confiante no processo de amamentar. Contar com a ajuda e apoio positivo do companheiro e familiares são essenciais para uma amamentação tranquila e eficiente. São bem vindas ajudas com os cuidados que envolvem a casa, alimentação, compras de supermercado, reforços positivos e tudo que envolve o entorno, para que a mulher possa ter condições tranquilas de cuidar do bebê e de si e, assim, amamentar com tranquilidade.

Bico invertido

Ter o bico do seio voltado para dentro pode dificultar a pega. Nesses casos, o bebê não consegue sugar e puxa o seio com mais voracidade. A mãe, então, pode precisar de ajuda para conseguir "formar" o bico. O erro mais comum é recorrer deliberadamente, sem auxílio responsável de profissionais, às conchas e bicos de silicone, o que pode atrapalhar ainda mais o processo.

Nos primeiros dias, poderá ser mais difícil para o bebê manter a pega, mas é possível ajustar a postura, colocar o bebê bem próximo ao corpo da mãe e usar recursos e massagens.Mas, se a mulher ainda está grávida e acha que poderá ter dificuldade por conta do bico, por enquanto não há o que fazer. Assim que o bebê nascer, o contato precoce com o peito, logo após o parto, o estímulo constante da amamentação e fazer uma “prega” com a mão na mama são atitudes que podem ajudar o bebê a pegar corretamente o seio.