Álbum de figurinhas da Copa vira mania no NP

Ideia Adesivos comercializa o produto no centro platinense

O álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da Rússia 2018, febre em todo o mundo, também está se tornando sucesso no Norte Pioneiro.A edição, segundo o único local de vendas de Santo Antônio da Platina, Ideia Adesivos.

Segundo o proprietário, Edson Diego Ferreira (fotos), é procurado por adultos em 90% dos casos,” alguns dizem que é para o filho, sobrinho, neto”, informa Alemão, como é conhecido.A propósito, torcedor do Atlético Paranaense.

Crianças ou não, colecionadores e simplesmente, apaixonados pelo esporte podem adquirir o livro ilustrado do Mundial no local ( rua Wenceslau Braz, 345/Loja 5, perto do Salão do Valter, centro platinense) ou ligar nos números 43 3534-6901 e 99977-0580 (também Whatsapp).

Custa R$ 7,90 o álbum capa cartão, o de capa dura R$ 49,90 (com 12 envelopes).

Cada pacotinho custa dois reais e tem cinco adesivos.

São 682 figurinhas distribuídas em 80 páginas, entre estádios, emblemas das seleções, mascote do torneio, bola oficial, troféu da Copa do Mundo e jogadores que marcaram época.



Cada time é representado por 18 atletas e a escolha dos jogadores foi feita de acordo com uma plataforma on-line criada pela Panini (editora de Barueri, cidade paulista, que comprou os direitos), chamada Escalômetro, permitindo que os fãs brasileiros pudessem opinar sobre a convocação final do técnico Tite.

Diego conta que fará um ponto de troca na frente da empresa, mas ainda não decidiu a hora e o dia de semana que promoverá o encontro, o que deve ser decidido na semana que vem.

A publicação segue a ordem dos grupos da Copa, do A ao H. Traz ainda símbolos do torneio, como a bola, o troféu, os pôsteres das sedes e figurinhas de todos os estádios. Ao final, ainda tem um espaço para “lendas” da Copa, com cromos especiais que contam um pouco a história da competição.

No Brasil, o álbum tem os jogadores que vêm sendo chamado com frequência por Tite para os jogos da seleção. Nos outros países, os grandes nomes também estão presentes. A maior novidade é que nesta edição do álbum, a Inglaterra já está com o escudo de sua federação de futebol. Em outras edições, a entidade não cedia os direitos para a Panini, que usava apenas uma bandeira da Inglaterra.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO