Amigos alegram mais de duas mil crianças no Natal Solidário

Grupo leva alegria, brinquedos e carinho à crianças carentes de Jacarezinho

“Um gesto de carinho, em troca de um sorriso”. Essa foi a principal motivação de um grupo de amigos de Jacarezinho, que, em conjunto com a família Palhares, do empresário Marcelo Palhares, distribuiu mais de dois mil brinquedos a crianças carentes de quatro bairros de Jacarezinho. O grupo se reúne anualmente e investe na compra de brinquedos e doces, que são distribuídos às crianças nos dias que antecedem o natal. Neste ano, o Natal Solidário, como é conhecida a ação, aconteceu no dia 24 de dezembro.

Segundo o empresário Marcelo Palhares, a proposta é de levar alegria, carinho e afeto às crianças de bairros carentes de Jacarezinho. Somos um grupo de amigos que tem o objetivo de levar um pouco de paz e alegria às famílias de Jacarezinho, neste momento de festividades e comemorações do nascimento de Jesus”, explica o empresário. Segundo ele, os brinquedos e doces são doados por voluntários e amigos de várias partes do Brasil.

O Natal Solidário acontece há quase dez anos e todos os anos reúne dezenas de amigos em prol deste objetivo. O grupo, intitulado como Natal da Esquadrilha, percorreu as principais ruas da cidade e distribuiu brinquedos nos bairros Dellamura, Pedreira, São Luiz e Aeroporto.

Acompanhados do Papai Noel, o grupo não somente distribui brinquedos e doces, mas também abraços e carinhos aos menores carentes. “É um momento especial e emocionante. Olhar para as crianças e arrancar sorrisos do rosto dela e, em troca, receber um abraço carinhoso, é algo que não tem preço”, conta o Bom Velhinho , que ficou responsável pela entrega dos brinquedos.

Para conseguir essa grande quantidade de materiais para serem distribuídos gratuitamente, empresários e amigos de várias localidades contribuem, como é o caso de doadores de Maringá e São Paulo, entre outras cidades. “É muito gratificante ver o sorriso estampado no rostinho de cada criança que recebe um abraço, brinquedos e doces. Trata-se de uma ação que começa meses antes e vai crescendo até o fim do ano, finaliza o empresário.

Texto e fotos: Valdir Amaral