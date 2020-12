Entidade condena ambição do deputado do DEM prorrogar mandato

A Associação dos Municípios do Paraná divulgou, neste sábado, dia cinco, o seguinte manifesto, assinado pelo presidente Darlan Scalco ( foto/prefeito de Pérola):

CARTA DE REPÚDIO AO SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA, Presidente da Câmara dos Deputados, pela atitude de obter a possibilidade de prorrogar seu mandato e, consequentemente, seguir para o seu Terceiro mandato

consecutivo.

Olha o que disse o Sr Rodrigo Maia em 27/04/2020, em coletiva de Imprensa sobre a prorrogação de mandatos dos prefeitos (reportagem UOL em 21/05/2020):

Segundo Maia, não há previsão para isso na Constituição, o que o torna “Sensível a democracia”.

“Sou radicalmente contra. Dos advogados que consultei, não há previsão (sobre a prorrogação) na Constituição Brasileira. No futuro, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio do Parlamento e prorrogar seu próprio

mandato. É uma questão muito sensível para a nossa democracia”, alertou o deputado a jornalistas.

Olha que esse “Futuro” para o Sr Rodrigo Maia, foi tão próximo, que parece que ele estava falando dele mesmo em alguém se sentir muito forte, ter muito apoio do Parlamento e prorrogar seu próprio mandato.

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), todas as Associações de Municípios do Brasil e a Confederação Nacional dos Municípios, pediram, imploraram e se humilharam aos deputados federais e senadores pedindo NÃO a prorrogação de mandatos, mas SIM para a Suspensão das eleições municipais 2020 devido à Pandemia do Coronavírus.

Tudo foi cancelado no Brasil, menos as eleições. Como se o Sr Rodrigo Maia realmente pensasse na democracia, pois nem terminou o ano, e ele quer o seu terceiro mandato. É muita cara de pau para uma pessoa só. Se caso achasse que os prefeitos queriam a suspensão das eleições para benefício próprio, era simplesmente substituir os prefeitos no dia primeiro de janeiro e dar posse aos juízes das comarcas conforme o próprio Sr Rodrigo Maia sugeriu em outra oportunidade, e quando tivesse condições, se realizaria as eleições, ao menos não teríamos essa explosão de casos de COVID 19 em nossos Municípios neste momento, devido às aglomerações de uma campanha eleitoral que eles(deputados federais e senadores) sabiam que iria acontecer.

Agora não aparece nenhum deputado federal, tampouco senador, todos sumiram neste aumento de casos de COVID 19, pois agora, são os heróis prefeitos que estão próximos a população, que assumem as rédeas mais uma

vez (sem culpa alguma), tendo que sacrificar aqueles que têm menos culpa ainda que são os empresários, comerciantes, empresas de eventos sendo totalmente prejudicadas em um final de ano cancelando suas agendas… e por aí vai…

Onde estão aqueles infectologistas que os deputados e senadores e o Sr Ministro Presidente do TSE, Sr. Barroso ouviram, e naquela oportunidade disseram que em novembro tinha condições de se realizar eleições? Vão se responsabilizar pelas mortes que estão aumentando agora devido a campanha eleitoral autorizada pelos mesmos? Agora sumiu todo mundo. Covardes.

Ouviram infectologistas que nunca se arriscaram em fazer uma previsão em mais de 15 dias, e não ouviram todos os prefeitos do Paraná e do Brasil, que não entendem do vírus (até porque nem os infectologistas entenderam ainda), mas entendem sim de uma campanha eleitoral de 45 dias, na qual todos tinham certeza que haveria aglomeração, e após o pleito aconteceria o que está acontecendo.

Não venha nos enganar dizendo que é uma segunda onda, pois é a mesma que aumentou drasticamente devido a campanha eleitoral.

Quero aqui registrar, em nome de todos meus valorosos colegas prefeitos de todo o Paraná, na qual tenho a honra de representar, que independente do que se resultará no STF sobre a votação da prorrogação do terceiro mandato

consecutivo do Sr Rodrigo Maia, que somente a atitude desse Deputado de encaminhar para o STF a solicitação de uma possível disputa para prorrogar o seu próprio mandato, depois de dizer que não há previsão na Constituição

para prorrogação, nos envergonha enquanto políticos.

Eu vou repetir caso alguém não entendeu… Para nós, o Senhor, Deputado Rodrigo Maia, é uma VERGONHA!!!

Onde estão aqueles advogados que o senhor consultou e os mesmos lhe disseram que não havia previsão de prorrogação na Constituição? Eu imagino que provavelmente eles disseram, que para o senhor que se sente muito forte e tem muito apoio do Parlamento e quer prorrogar o seu próprio mandato, encaminhe a consulta para o STF, aí quem sabe eles Rasgam a Constituição e o senhor consiga um terceiro mandato.

DARLAN SCALCO/ Presidente da AMP